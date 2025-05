Film sul presepe “promosso“ da Liliana Cavani

TERNI “La Stella di Greccio“ arriva a Roma e si appresta a sbarcare in America e in Malesia. Il film del regista Arnaldo Casali (foto), sulla nascita del presepio, primo a raccontare in chiave di commedia la figura di Francesco d’Assisi, viene proiettato oggi alle 17.30 nella sala del Municipio III Montesacro in piazza Sempione 15, a Roma, alla presenza dello storico medievista Alfonso Marini e del regista e critico Eddie Da Silva, oltre che del presidente e della vicepresidente del Municipio, delllo stesso Casali e dell’aiuto regista e montatore Luca Mannaioli. La pellicola vede come protagonista frate Alessandro Brustenghi, celebre tenore, al suo debutto come attore. Prodotto da ConfraTerni e Istess Cinema, il film è anche il primo ad essere interpretato da due veri frati francescani, il minore Brustenghi (che è anche il primo umbro a dare volto al santo di Assisi) e il cappuccino Angelo Gatto, anche produttore della pellicola. Tra gli interpreti Cecilia Di Giuli, prima attrice a vestire i panni di Jacopa dei Settesoli, Mauro Cardinali, Giordano Agrusta, il celebre comico Francesco Salvi e Fabio Bussotti che torna a interpretare frate Leone a 35 anni dal Nastro d’Argento vinto per Francesco di Liliana Cavani. "Un racconto veramente originale e bello – così la regista emiliana – . Dicono che questo è un film fatto in casa, ma quello che conta non sono i mezzi a disposizione, è l’idea. Qui l’idea c’è ed è forte. Il film è quasi una preghiera e questo è catturante: ci stai dentro volentieri ed è molto innovativo nello stile". Dopo Roma La Stella di Greccio – che è disponibile in abbonamento su Amazon Prime Video - partirà alla volta della Malesia, dove è in concorso al Kuala Lumpur Film Awards. In autunno il film sbarca invece negli Stati Uniti, in California, dove è in concorso al festival Agaelica.