Film in vista

ORVIETO Per il momento ci sarebbe solo la certezza su chi sarà chiamata da interpretare la madre del protagonista: Maurisa Laurito. Per il resto ci sono ancora trattative in corso con alcuni calibri da novanta di Hollywood che potrebbero presto dare volto e sostanza alla straordinaria avventura imprenditoriale ed umana di Giancarlo Parretti, il finanziere di Orvieto divenuto, circa un quarto di secolo fa, uno dei personaggi più in vista del mondo economico internazionale. Parretti, che oggi ha 83 anni portati benissimo , fu protagonista negli anni Ottana e nei primissimi Novanta di una serie di incredibili scalate al gotha del potere economico europeo e statunitense, culminate con il controverso controllo della casa di produzione cinematografica Metro Goldwyn Mayer. Il personaggio eccentrico, spregiudicato e spiazzante, l’euforico clima di quel periodo e la commistione affari-politica sono gli ingredienti base di una pellicola a cui sta lavorando un produttore italoamericano. "So che ci sono contatti con Robert De Niro a cui è stato proposto di interpretare me-conferma Parretti che ormai è tornato a frequentare con una certa assiduità la sua Orvieto –, io ho proposto la mia amica di lunga data Maurisa Laurito per il ruolo di mia mamma". Parretti che da presidente della Mgm aveva prodotto pellicole del calibro di "Thelma e Louise", "Superman", "La casa Russia", "Rain man", era già stato oggetto di un film alcun anni fa. Cla.Lat.