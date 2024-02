Filippo Timi torna a Perugia con “Far away“

Filippo Timi all’Auditorium San Francesco al Prato con uno spettacolo di parole, musica e poesia insieme al jazz del sassofonista Emanuele Cisi (insieme nella foto). E sempre all’Auditorium arriveranno anche Roberto Mercadini e Francesco Dragogna. La stagione Tourné continua ad arricchirsi grazie agli annunci di Aucma e Mea Concerti che svela i nuovi artisti in scena nel magnifico spazio.

Grande è l’attesa per Filippo Timi, amatissimo attore e regista perugino che sabato 30 marzo alle 21 sarà protagonista con il musicista jazz Emanuele Cisi e il suo gruppo di “Far away”: un progetto teatrale-musicale (inciso anche in un raffinato album) nato da una riflessione su questo momento storico, sul tema della lontananza, declinata in tutte le sue accezioni: quella fisica, l’isolamento spirituale, la fuga verso la libertà. Perfetto dunque, l’incontro e la sinergia artistica e umana tra Timi e Cisi, che ha dato vita a racconti poetici scritti e recitati da Timi sulle musiche firmate da Cisi (prevendite su TicketItalia e TicketOne)

Prima di “Far away“, il 7 marzo sarà a San Francesco al Prato Roberto Mercadini con il suo spettacolo “Fuoco nero su fuoco bianco”: un monologo, un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia all’insegna dell’umorismo ebraico (prevendite su TicketItalia) mentre il 19 marzo sarà la volta di “Quello che ho capito di De André” con Federico Dragogna, penna e chitarra dei Ministri, qui con uno spettacolo tra concerto e reading che vuole comprendere l’arte di De André. Prevendite su TicketItalia e TicketOne