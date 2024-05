Filippo Rossini potrebbe giocare nella Nazionale

Una passione, quella per il football americano, ereditata dal fratello maggiore e tanta voglia di emergere in uno sport forse poco conosciuto nel

vecchio continente ma che sta sempre più prendendo piede in Italia. Il perugino Filippo Rossini, classe 2009, è stato convocato per il raduno della

selezione nazionale Under 15 del 25 e 26 maggio a Varese. C’è quindi la possibilità di entrare a far parte della selezione azzurra di categoria per il giovane umbro che, dopo una breve esperienza tra i Grifoni Perugia, ora milita coi Dolphins Ancona.