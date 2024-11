Fiere e Retrò “a braccetto“. Un fiume di visitatori invade il centro storico

Migliaia di visitatori in tre giorni per le Fiere di San Florido e per Retrò che si è svolta domenica in concomitanza con la manifestazione patronale. "Un fine settimana da ricordare nel centro storico che ha fatto il pieno di visitatori...", dice l’assessore Guerri. Grazie anche alle condizioni meteorologiche favorevoli e irrituali per il periodo, i luoghi degli eventi promossi dal Comune, hanno calamitato tantissime persone di tutte le età. Il clou domenica, grazie anche alla coincidenza tra le fiere e il mercato dell’antiquariato, della rigatteria, del collezionismo e dell’hobbistica. Per la prima volta nella storia gli ambulanti delle fiere hanno riempito sin dal giorno del debutto (venerdì) tutti i circa 230 spazi previsti, regalando fino a ieri sera un colpo d’occhio straordinario tra le piazze e le vie dentro e fuori le mura urbiche. A loro si sono uniti gli oltre 100 espositori di Retrò, che in piazza Garibaldi sono stati "l’ideale biglietto da visita di un centro storico aperto allo shopping, complici anche i negozianti, che hanno alzato le saracinesche per completare l’offerta commerciale con vista sul Natale. Abbiamo vissuto giornate davvero belle, con gli occhi pieni di tutto quello che ci piace", commenta l’assessore Letizia Guerri in una nota resa pubblica ieri. "Un centro storico popolato da tantissime persone, vivo, animato, ordinato, dove è bello ritrovarsi e dove ci sono innumerevoli motivi di interesse che invitano a immergersi nei nostri luoghi ricchi di storia e cultura", aggiunge Guerri.

L’assessore ricorda come "la riorganizzazione del percorso delle fiere, che per il secondo anno ha incluso anche corso Vittorio Emanuele, abbia mostrato di garantire un’ottimale dislocazione degli operatori a beneficio della passeggiata dei visitatori, che hanno apprezzato il ‘giro’ nel centro storico sulle tracce della ricca offerta delle fiere, delle curiosità di Retrò e delle opportunità di acquisto nei nostri negozi". Un pubblico ringraziamento a "tutti coloro che hanno contribuito al buon esito degli eventi organizzati, dagli espositori ai commercianti del centro storico, le forze dell’ordine, gli addetti del soccorso, i volontari della protezione civile, oltre al personale del Comune e della Polizia locale, che ha offerto il consueto apporto generoso e professionale".