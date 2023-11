Fiera dei Morti, primi bilanci. In 63mila hanno usato il minimetrò

Conclusa la Fiera dei Morti, si fanno i primi bilanci. A cominciare da quelli del minimetrò che dall’1 al 5 novembre ha registrato complessivamente circa 63.600 biglietti validati, con una media giornaliera è stata pari a circa n. 12.700 (circa 4mila in più rispetto a un giorno feriale ’normale’). I giorni in cui è stato registrato il maggior utilizzo delle carrozze sono stati il 1° novembre con circa 16.200 biglietti e sabato 4 novembre con circa 15.900 validazioni. Le stazioni più utilizzate sono state Pian di Massiano, Fontivegge e Pincetto. In totale, fa sapere Minimetrò Spa, sono stati venduti circa 970 biglietti "giornaliero fiera" e questo speciale biglietto (al prezzo di 3,50 euro e che aveva validità di 24h dalla prima convalida, utilizzabile da un adulto ed un bambino al di sotto di 12 anni, è stato acquistato, in prevalenza, nelle stazioni di Pian di Massiano, Case Bruciate e Pincetto.