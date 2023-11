Fiera dei Morti, edizione super: "Un successo intramontabile"

"L’edizione 2023 della Fiera dei Morti, una delle più grandi del centro Italia, si è conclusa con numeri da record sia dal punto di vista delle presenze che dei contatti, anche in virtù dell’ampia campagna di comunicazione e pubblicizzazione dell’evento effettuata in tutta l’Umbria e nelle regioni limitrofe". Parola dell’assessore al commercio Clara Pastorelli che, dati alla mano, spiega: "Quest’anno è stata rivolta massima attenzione all’offerta qualitativa degli operatori, sia nella location di Pian di Massiano che del Centro storico, con un occhio di riguardo per le novità. Positiva anche l’introduzione dei nuovi stand, più belli e confortevoli proprio per permettere a tutti gli esercenti di lavorare in condizioni migliori".

Ma ecco i numeri: il minimetrò, nei 5 giorni di Fiera ha fatto registrare circa 60mila validazioni, con una media di 12mila visitatori giornalieri. I giorni con più flusso sono stati il primo novembre e il 4 novembre con una media di 15mila passeggeri. L’utilizzo massiccio della metropolitana di superficie è stato favorito dall’iniziativa “biglietto “giornaliero fiera” (ingresso per un adulto ed un bambino) acquistato da circa 970 persone durante l’evento. Anche i dati di BusItalia riportano l’incremento di oltre 10mila passeggeri in tutte le corse di collegamento con la Fiera anche grazie al potenziamento delle linee F e G. Sul fronte dei contatti sui social network emergono riscontri positivi visto che facebook ha fatto registrare 175mila visualizzazioni e 670 “mi piace” per quanto riguarda post e video informativi, mentre Instagram oltre 4mila visualizzazioni. Sulle altre piattaforme, ossia Telegram e X, le visualizzazioni dei post sono state, rispettivamente, 2mila per la prima e 500 per la seconda.