Fibra ultra-veloce: collegati già 21mila civici su un totale di 56mila

Progettare e realizzare reti ultraveloci per sostenere lo sviluppo economico e la trasformazione digitale dei territori. Con questo obiettivo FiberCop, la società guidata da Luigi Ferraris accelera sulla fibra ottica in Umbria e intensifica gli interventi di cablaggio previsti dal "Piano Italia 1 Giga" nell’ambito del Pnrr. Ad oggi i lavori sono stati già avviati in 25 comuni della regione, così suddivisi a livello provinciale: 20 Perugia, cinque Terni. Sono stati già collegati 21.107 civici sugli oltre 56.400 previsti entro giugno 2026. L’obiettivo del piano - spiega una nota dell’azienda - è portare collegamenti ultraveloci in 88 comuni umbri. L’investimento in Umbria rientra nel più vasto programma di interventi previsti dal Lotto 3 del bando che comprende anche Molise, Abruzzo e Marche, dal valore complessivo di oltre 500 milioni di euro che includono il contributo pubblico attraverso i fondi del Pnrr e la quota di investimento diretto da parte di FiberCop.