Fiamme sulla superstrada. Galleria a “rischio“ sequestro

FOLIGNO Mentre il traffico a causa dell’incendio nella galleria “Varano“ sulla superstrada Foligno-Civitanova Marche rimane ancora deviato sul vecchio tracciato della statale 77 Val di Chienti, la Procura di Macerata, dopo aver provveduto ad aprire un fascicolo, non esclude che nelle prossime ore potrebbe decidere il sequestro della galleria. Tutto ciò per verificare nei dettagli il corretto funzionamento degli impianti di smaltimento fumi, sistema che a giudicare dalle ipotesi che continuano a circolare tra coloro che sono intervenuti sul posto, non avrebbe funzionato correttamente. Ipotesi che al momento rimangono tali, mentre continuano le ispezioni all’interno della galleria Varano, dove le fiamme dell’auto incendiata alla vigilia di Natale avrebbero procurato una fitta coltre di fumo tanto da provocare l’intossicazione dei viaggiatori e dei tre vigili del fuoco trasportati per accertamenti negli ospedali di Camerino e Macerata. Senza l’intervento tempestivo di Anas e dei vigili del fuoco le conseguenze del rogo dell’auto sarebbero potute essere ben più gravi. L’inchiesta e l’eventuale sequestro della galleria intendono accertare se l’intero apparato dell’impianto tecnologico per lo smaltimento dei fumi abbia funzionato in maniera corretta. L’ Anas informa che sono in corso tutte le attività necessarie alla riapertura della strada statale 77, chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Serravalle e Colfiorito.

C.Lu.