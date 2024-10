Fiamme davanti all’Ipsia. Scuola evacuata e lezioni iniziate in ritardo

Attimi di paura ieri mattina a Terni per l’incendio di un albero proprio davanti all’istituto Ipsia “Pertini“. Il fumo ha invaso le aule e, a titolo precauzionale, è stata disposta l’evacuazione dell’immobile con le lezioni che sono regolarmente riprese solo a metà mattinata. A bruciare è stata una delle palme che si trovano proprio in prossimità della scuola e l’allarme è scattato in concomitanza con l’ingresso degli studenti. Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco della centrale di Terni è scattato poco dopo le 8. Le fiamme si sono propagate lungo il fusto della palma in prossimità del’ingresso dello storico istituto scolastico ternano. I vigili del fuoco hanno attivato la pompa per spegnere le fiamme e vista l’altezza della pianta sono stati costretti a richiedere anche l’ausilio dell’autoscala.

L’intervento di spegnimento ha richiesto diverso tempo e l’ istituto invaso dal fumo è stato evacuato per le prime ore di lezione. Inevitabilmente il fusto della palma a causa del fuoco è stato seriamente danneggiato. Proprio per questo motivo in via precauzionale, visto anche che la pianta si trova proprio davanti alla porta d’ingresso della scuola dove transitano tutti i giorni gli studenti, i pompieri per evitare ogni genere di pericolo hanno proceduto con l’abbattimento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e i danni sono lievi. Al momento rimangono sconosciute le cause che hanno generato l’incendio, ma sono in corso le indagini.