’Fiabe italiane’ di Calvino sul palco degli Illuminati con Blas Roca Rey

Città di Castello rende omaggio a uno dei più importanti scrittori della letteratura italiana del Novecento in occasione del centenario della sua nascita. Domani alle 21 al Teatro degli Illuminati va così in scena “Fiabe Italiane“ di Italo Calvino protagonisti gli attori Blas Roca Rey e Monica Rogledi (nella foto), in un viaggio sorprendente tra streghe, regine e cavalieri con l’accompagnamento musicale dei maestri Pino Cangialosi e Fabio Battistelli. Tutto nasce da una lunga indagine di Italo Calvino al quale fu richiesto di indagare, raccogliere e tradurre da tanti dialetti italiani la moltitudine di fiabe tradizionali che venivano tramandate e raccontate dai nonni dei nonni dei nonni. Calvino accettò con gioia e risultato sono state più di 200 fiabe in 880 pagine. Dopo i fratelli Grimm e Andersen, Calvino eliminò un vero e proprio “buco” letterario e dichiarò che la cosa principale che aveva capito in questo straordinario lavoro era che "le fiabe sono vere". biglietti sono in vendita al botteghino del teatro domani, giorno dello spettacolo, dalle 18. Biglietto intero a 8 euro, ridotto 5 euro.