Festival Suoni Controvento: Fabio Concato a Montefalco tra i vigneti Caprai

La musica poetica e raffinata di Fabio Concato e il suggestivo scenario al tramonto dei vigneti della Arnaldo Caprai. Un binomio perfetto, il trionfo dell’armonio tra note d’autore e natura ha chiuso domenica davanti a centinaia di spettatori l’edizione 2023 del festival Suoni Controvento. "Una grande emozione essere qui" ha commentato Concato, uno dei cantautori più amati dal pubblico. Grande interprete della scena musicale italiana che è stato protagonista dell’evento insieme a Ornella D’Urbano al piano e Larry Tomassini alla chitarra. “E ti ricordo ancora“ è il brano con il quale il cantautore ha iniziato il concerto che è stato un susseguirsi di emozioni con canzoni ever green come “Guido piano“, “Fiore di Maggio“ , “Domenica bestiale“, “Tienimi dentro te“ e tante altre. "Sono felice di questo appuntamento – è stato il commento di Marco Caprai che ha messo a disposizione la meravigliosa location –, per il quale abbiamo avuto tantissime richieste di partecipazione. E’ l’evidenza della perfetta armonia che esiste tra la musica di livello assoluto di artisti come Concato e il mondo del vino, dell’agricoltura, della bellezza della natura". Tra le centinaia di ospiti arrivati a Torre di Montefalco per assistere al concerto, oltre alla presidente della Regione Donatella Tesei e agli assessori regionali Michele Fioroni e Enrico Melasecche anche il presidente della Commissione agricoltura della Camera Mirco Carloni ("Sempre un piacere – ha detto il parlamentare marchigiano – venire nelle bellissime location dell’Umbria come questa per partecipare a eventi così coinvolgenti") e l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, ma anche Marco Tamberi, papà del campione Gianmarco e il press manager di Verona Fiere Carlo Delaini. Al termine, immancabile il brindisi al tramonto tra i vigneti con i vini della cantina Caprai e l’appuntamento al prossimo anno.