’’Festival delle Arti del Medioevo’’ Mercato, spettacoli e osterie

NARNI – Si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre il "Festival delle Arti del Medioevo" nel centro storico di Narni. "Un’occasione unica per rivivere il Medioevo nel cuore dell’Umbria – spiegano gli organizzatori – tra conferenze, mercato di arti e mestieri, spettacoli, tra i quali il suggestivo Cantica Nova, musica, workshop di sartoria storica, teatro medievale, danza medievale e cornamusa (iscrizioni a breve sul sito della Corsa all’Anello), quadri scenici trecenteschi per rivivere l’atmosfera degli ambienti animati dell’epoca, tra le proposte più accattivanti della kermesse. Non mancheranno le tipiche osterie dei Terzieri che riapriranno per l’occasione, i banchetti medievali e degustazioni a tema". I workshop saranno diretti da Sara Piccolo Paci (laboratorio di sartoria medievale), Andrea Mengaroni (laboratorio di teatro medievale), Matteo Nardella (laboratorio di cornamusa) e Maria Cristina Esposito (laboratorio di danza medievale).