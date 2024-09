Festival del Medioevo. Il viaggio nella storia si apre con Barbero

Da oggi Gubbio si immerge nella storia con la decima edizione del “Festival del Medioevo“ diventato in dieci anni il più importante evento di divulgazione culturale sull’Età di mezzo grazie alle sue lezioni coinvolgenti di alto valore scientifico, unite a rievocazioni di qualità e ala Fiera del libro medievale. Dedicato al tema “Secoli di luce. Sulle spalle dei giganti”Il cartellone vuole sfatare le banalità degli stereotipi e celebrare la grandezza e la creatività dell’epoca con 70 lezioni di storia a ingresso libero, da oggi a domenica, con i più storici, medievisti, intellettuali italiani e internazionali, al Centro Santo Spirito. E’ già sold-out la Serate d’autore inaugurale di Alessandro Barbero (nella foto) stasera alle 21.30 su “La rivoluzione di Francesco d’Assisi” come quella di Francesco Guccini di sabato. Tra gli ospiti Franco Cardini (oggi alle 17.20 con “Siamo come nani sulle spalle di giganti”), Dario Fabbri che chiude il Festival, Carlo Lucarelli, Maria Giuseppina Muzzarelli, Claudio Strinati, Matteo Saudino e tanti altri storici, scrittori, scienziati, filosofi, architetti e giornalisti.