’Festival del giornalismo’ I protagonisti del gran finale

PERUGIA – Quinta e ultima giornata del Festival Internazionale del Giornalismo 2023 - XVII edizione. Come sempre, spazio ai grandi temi dal mondo, dalle elezioni 2024 per le presidenziali in America, alla Cina di Xi Jinping, ai tecnocrati di ieri e di oggi, fino a Elon Musk. Senza dimenticare di celebrare la memoria e le ricorrenze italiane a due giorni dalla Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Di grande interesse anche gli ospiti di oggi al ’’ijf23’’. Per cotarne alcuni: Andra Bucci, sopravvissuta al lager di Auschwitz con il nipote attivista Joshua Edwards, protagonisti del libro di Mario Calabresi ‘Sarò la tua Memoria’; poi la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi che cura il reading musicale ‘La Resistenza delle donne’. E ancora sguardo alle cronache italiane, in particolare sulle stragi delle morti sul lavoro, con Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, l’operaia 22enne che perse la vita in un‘azienda tessile (10-11,Sala dei Notari, Palazzo dei Priori ‘Non chiamateli incidenti: la strage quotidiana del lavoro’). Riflettori anche su due casi di eccellenza di ‘didattica innovativa’ in Italia con i professori più amati del web: Matteo Saudino e Vincenzo Schettini, Sala dei Notari, 15.30-16.30. Inedito e atteso l’incontro tra le due autrici Daria Bignardi e Vera Gheno (17- 18, Sala dei Notari, Palazzo dei Priori. Solitamente abituati ad ascoltarli in radio, Marianna Aprile e Luca Bottura, conduttori del programma Forrest su Radio1, incontreranno invece il pubblico in presenza a Perugia. Tutti gli incontri sono in diretta streaming e on demand sul sito del Festival Internazionale del Giornalismo alla voce programma all’interno delle singole pagine degli eventi, sul canale YouTube e su media.journalismfestival.com.