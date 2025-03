Festival del cinema di Spello, si parte con le mostre e Lunetta Savino

Taglio del nastro per la quattordicesima edizione del “Festival del Cinema di Spello“ che da domani torna ad accedere i riflettori sulle professioni della settima arte: un viaggio nel mondo del dietro le quinte e non solo che si concluderà domenica 16 dopo le due cerimonie di premiazione che assegneranno tutti i riconoscimenti. Nel mezzo un ricco programma di appuntamenti tra proiezioni gratuite di film italiani e stranieri, documentari, cortometraggi e backstage, ma anche mostre e incontri con i professionisti del mondo del cinema, attori e registi.

Il primo appuntamento da non perdere si tiene domani alle 21 al teatro Subasio con il talk con Lunetta Savino (nella foto), attrice molto amata dal pubblico, protagonista della recente serie Rai “Libera” e dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek “Diamanti”. Talk che si terrà subito dopo la cerimonia d’inaugurazione della kermesse, alle 17 nella sala dell’Editto di Palazzo Comunale e l’apertura delle tre mostre allestite nei vicini spazi di Sant’Andrea, con interventi del presidente dell’associazione culturale “Aurora” Donatella Cocchini, del sindaco Moreno Landrini. Quanto alle mostre, la prima sarà dedicata agli effetti speciali sotto la supervisione di Diego Arciero, supervisor Vfx/Avfx member, e Simone Rea, producer: l’installazione mostrerà una dimostrazione pratica di utilizzo di Unreal Engine per visualizzare in tempo reale dei soggetti contestualizzati in ambienti 3D, come la ricostruzione di alcuni incroci di New York fino a un’oasi australiana. La seconda sarà la mostra di foto “Ray Harryhausen e la magia del passo-uno” curata da Avfx.it con scatti dell’archivio di Piefilippo Siena e l’elaborazione delle tavole a cura di Andrea Felice. Infine, “Je est un autre”, allestimento fotografico a cura di Maria Paola Buono, Giorgio Flamini e dei detenuti della casa di reclusione di Spoleto. Sempre domani dalle 17 iniziano le proiezioni gratuite al Subasio mentre alle 21 la Casa del Cioccolato Perugina a San Sisto di Perugia, ospiterà la proiezione gratuita del film “Gli addestratori” con visita allo stabilimento alle 20 (info e prenotazioni al numero 800800907.