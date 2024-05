Festival dei Due Mondi, anteprima per i più piccoli

Tutto pronto per l’anteprima speciale del Festival dei Due Mondi dedicata ai più piccoli: oggi e domani alle 16.30 il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti ospita due concerti per bambini e famiglie nell’ambito del progetto “La musica è un gioco da ragazzi“, iniziativa didattico-musicale ideata dalla Fondazione con l’Orchestra da Camera di Perugia che si esibirà con la voce recitante di Enrico Bindocci, per guidare i piccoli spettatori alla scoperta di due capolavori del repertorio classico. Oggi verrà proposto lo spettacolo-concerto “’Histoire du Soldat“ di Igor Stravinskij e domani “Sogno di una notte di mezza estate“ di Felix Mendelssohn. I bambini e le bambini con le loro famiglie possono partecipare ai due spettacoli con biglietto a 5 euro sul sito www.festivaldispoleto.com, e tramite il Call Center allo 0743.776444.

La terza tappa prevede la possibilità di assistere alle due repliche straordinarie dei Concerti di Mezzogiorno, che si terranno venerdì 5 luglio alle 16.30 all’Auditorium della Stella (con “Histoire du soldat“) e venerdì 12 luglio alle 16.30 alla Chiesa di Sant’Agata con “Sogni… di una notte di mezza estate“.

Non solo, la sezione “Due Mondi Kids“ include quattro spettacoli della rassegna La MaMa Spoleto Open e tanti appuntamenti per tutta la famiglia, come gli spettacoli della compagnia di danza verticale “Il Posto“ in Via Aurelio Saffi (5, 6, 7 luglio) e a Palazzo Collicola (5 e 7 luglio), lo spettacolo di Yoann Bourgeois, “Memory of a fall“, nuova emozionante creazione concepita per la Piazza del Duomo.