Festival dei Due Mondi a Spoleto La forza di Imany con ’Voodoo cello’

In Piazza Duomo irrompe la voce straordinaria di Imany, nome d’arte di Nadia Mladjao, protagonista, stasera alle 21.30 di “Voodoo cello“, il progetto nel quale la cantante francese reinterpreta i successi iconici della musica pop, accompagnata da otto violoncelli. E’ la novità di questo sabato per il Festival dei Due Mondi che proprio in Piazza Duomo, giovedì sera, ha vissuto le emozioni del “Tucidide. Atena contro Melo“ di Alessandro Baricco, che ha debuttato con altissimo gradimento degli oltre duemila spettatori. La lezione della storia e le riflessioni, attualissime, su guerra, alleanze, vendette, ma anche possibili scelte diverse e alternative hanno risuonato nelle parole di Gabriele Vacis, Stefania Rocca e Valeria Solarino e nelle musiche di Giovanni Sollima e suoi 100 Cellos diretti da Enrico Melozzi, scenografica falange acustica che ha scandito i momenti più drammatici dello spettacolo.

E stasera grande musica con Imany che sul palcoscenico incarna una sacerdotessa voodoo, personaggio ispirato a una grande varietà di culture e che tramite la musica e le canzoni racconta la propria storia. In “Voodo cello“ Imany "non si accontenta di rileggere il repertorio dei grandi – scrive la critica – ma ha l’ambizione di poterli “riscrivere”, di portarli all’interno del suo mondo, del suo linguaggio, di ridisegnarne i contorni senza mai tradirne la natura o l’ispirazione. Imany non solo riesce a catturare l’attenzione con le sue doti vocali ma porta l’ascoltatore a “riscoprire” le canzoni che già conosce perché sono “ripensate” per una struttura musicale completamente differente". Ogni concerto è un’esperienza diversa, perché Imany cambia costantemente e trasforma ogni performance in un’esperienza da condividere con gli altri.

E ancora, già esauriti i biglietti per i nuovi appuntamenti di MusicAnimalia, la rassegna di concerti di mezzogiorno che disegna un atlante della straordinaria varietà di rappresentazioni degli animali in musica. Oggi e domani i musicisti dell’Orchestra da Camera di Perugia eseguono musiche di Uccellini, Farina, Messiaen, Biber, Britten, Copland e Bussotti. A grande richiesta torna il grande ballo virtuale di Blanca Li, “Le Bal de Paris“ senza dimenticare il progetto della Fondazione Carla Fendi, Main Partner del Festival, “Tutto è numero“ con l’installazione di Gabriele Gianni, “Artificial Creation“ al Battistero della Manna d’Oro

S.C.