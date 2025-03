Festival degli scacchi, che successo!. Appassionati da tutto il mondo

Un altro importante successo per il Festival Internazionale di Scacchi “Città di Gubbio“, che si è confermato anche per la terza edizione. Un’edizione che ha raccolto ampie partecipazioni, tanto da “costringere“ il Comune, che ha patrocinato l’evento, a offrire non solo la Sala Trecentesca per ospitare il Festival come gli scorsi anni, ma anche la Sala Consiliare: erano infatti 150 gli scacchisti, di ogni età e livello, giunti a Gubbio dall’Italia e dall’estero, tra cui nazioni come Armenia, Turchia, Germania, Olanda. Il torneo era suddiviso in quattro Open (A-B-C-D), organizzati in base al punteggio Elo (cioè la forza di gioco), per garantire partite equilibrate e avvincenti tra giocatori di pari livello. Tra i campioni (Elo superiore a 2000), vittoria abbastanza a sorpresa del giovane Maestro Fide bolognese, Tommaso Marzocchi, che ha prevalso sui titolati Maestri Internazionali, il pesarese Denis Rombaldoni e il leccese Pierluigi Piscopo, rispettivamente 2° e 3° assoluti. Nell’Open B (Elo 1700-2100) vittoria del fabrianese Gabriele Guglielmi, tesserato per molti anni con lo Scacco Matto Eugubino; nell’Open C (Elo 1500-1900) successo per Francesco Fabrizio (Roma), mentre nell’Open D (Elo "1500) primo posto per Paolo Fiorelli (Milano). Per quanto riguarda gli atleti di casa, nell’Open B buoni risultati in un torneo affolato e competitivo per Bogdan Mayka (3,5/5), Simo Todic (3/5) e per lo stesso Francesco Zaccagni (2,5/5), impegnato anche nell’organizzazione. Per quanto riguarda l’Open C, invece, bene Andrea Traversini che ha ottenuto 2,5 punti su 4, non potendo disputare l’ultimo turno, mentre nell’Open D Giulio Farneti e Manuele Crocioni hanno chiuso con 3/5, mentre Anouar Jayed (2,5/5) e Francesco Quondam Marco (2/5) si sono ben difesi nel loro esordio assoluto in un torneo ufficiale. A premiare i vincitori è stato il Sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, che ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, elogiando gli organizzatori per aver portato a Gubbio un evento di così alto livello. Ha inoltre confermato il sostegno dell’Amministrazione Comunale per continuare a far crescere il Festival nei prossimi anni. Ad impreziosire la manifestazione, il sabato pomeriggio si è svolta un’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio, un vero spettacolo che ha entusiasmato i partecipanti prima del terzo turno.

Federico Minelli