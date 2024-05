’Festival Dantesco’, atto finale. In gara le produzioni del Bastia 1

BASTIA UMBRA – È in programma questa sera a Roma, al teatro Marconi, la premiazione dei cortometraggi finalisti della quattordicesima edizione del ’Festival Dantesco’. L’Istituto Comprensivo Bastia1 sarà presente con due ‘corti’, uno dedicato a San Francesco, ’Terra e cielo’ e l’altro ad Ulisse ’Senza Timore’: insieme ad altri otto lavori di scuole italiane attenderà il responso della giuria. L’Ic Bastia1 ha vinto un importante bando nazionale Siae per il cinema "Per chi crea" che ha previsto come prodotto finale la realizzazione di due cortometraggi sulla Divina Commedia, entrambi risultati finalisti del Festival. Al progetto - le docenti referenti sono Claudia Tortoioli, Fernanda Lavecchia e Michela Ridolfi - hanno partecipato numerosi alunni della Scuola Secondaria che, a febbraio, sono stati chiamati a sostenere un vero e proprio casting durante il quale sono stati selezionati aspiranti tecnici del montaggio, costumisti, truccatori, attori, registi, fotografi di scena, ciakkisti. Ciascun ragazzo, con grande entusiasmo, ha scelto il ruolo che ha poi ricoperto con curiosità e serietà per questi mesi, riuscendo ad esprimere i propri talenti e a conquistare nuove competenze nell’arte cinematografica. Poi la settimana set, durante la quale gli alunni sono stati coinvolti nelle riprese in diverse location: percorso verde di Bastia Umbra, bosco del Fai, Basilica di San Francesco, l’area urbana di Bastia e la campagna circostante. L’altra sera il teatro Esperie ha ospitato una delle tre serate nazionali del Festival Dantesco, prodotto da Xenia, con la direzione artistica di Paolo Pasquini e Agnese Ciaffei.