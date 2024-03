“Festini Perugia“. Un pagina sulla movida

Loro sono Guglielmo Salvetti, Alessandro De Blasi, Christian Balsamo, Samantha Orlandi: 4 giovani che hanno inventato una pagina Instagram chiamata” Festini Perugia” che conta qualcosa come 17mila followers e 817 post. "La pagina - raccontano – è nata con uno scopo ben preciso: informare gli universitari e fornire dettagli utili (prezzi, date e luogo) riguardo eventi organizzati dai locali, discoteche e bar. Si parla anche di concerti, di passeggiate ed escursioni. La pagina ha un taglio semplice, immediato, inclusivo e soprattutto sicuro. All’interno di essa abbiamo aggiunto anche un canale Whatsapp e Telegram come community, per aiutare giovani e studenti a fare amicizia, nuove conoscenze, a scambiarsi idee, a organizzare uscite di gruppo oltre che ulteriori informazioni riguardo gli eventi".

L’idea parte da lontano: siamo nel settembre 2022. Guglielmo vuole ridare smalto alla movida perugina a seguito del blocco dovuto al covid così decide di creare una chat per organizzare feste private. La comunità ben presto inizia a crescere grazie all’ effetto moltiplicatore delle condivisioni fino a non riuscire più ad essere contenuta all’interno di un gruppo. Da lì la svolta, affiancato dai tre amici, Guglielmo crea una pagina Instagram per condividere informazioni su quanto avviene nel territorio umbro. "Festini Perugia – conclude Guglielmo – collabora inoltre con @_la_company, una pagina che organizza escursioni volte alla scoperta e alla valorizzazione del territorio, a voler contrastare l’idea di Umbria come regione noiosa e dove mancano occasioni aggreganti per i giovani come noi".

