Festa per Teresa. Ha compiuto da poco 101 anni

CITTÀ DI CASTELLO – Auguri speciali del sindaco Luca Secondi e dell’assessore Benedetta Calagreti nella struttura che ospita anziani e persone non autosufficienti gestita dalla Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore dove di recente un’ospite ha compiuto 101 anni. Accompagnati dalla responsabile di servizio del comune, Lorenza Scateni, la tradizionale visita istituzionale per lo scambio di auguri natalizi si è trasformata in un’ occasione di vicinanza e affetto grazie alla consegna della targa alla signora Teresa Balicchi , classe 1922, che lo scorso 1 luglio ha compiuto 101 anni. "Attraverso la signora Teresa - hanno detto Secondi e Calagreti - vogliamo augurare un felice e sereno Natale e anno nuovo a tutti gli ospiti della struttura alle sorelle delle Piccole Ancelle e a coloro che a vari livelli ogni giorno prestano servizio".