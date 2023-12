Festa per la riapertura della chiesa di san Michele Arcangelo

BASTIA UMBRA - Grande festa oggi per la riapertura della chiesa parrocchiale di san Michele Arcangelo, rimasta chiusa 11 mesi per alcuni lavori di riqualificazione. La cerimonia, dal titolo "RiapriAmo", è in programma all’interno delle festività natalizie bastiole e si terrà alle 10.30 con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico Sorrentino. Sul piano tecnico l’intervento, realizzato con i fondi dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica, ha riguardato il ripristino del rivestimento del colonnato e della navata laterale. Il rivestimento esistente lapideo, che si era staccato dal proprio supporto, è stato completamente rimosso insieme alle malte sottostanti inefficaci ed è stato sostituito da pareti in cartongesso finito con tinteggio che rispetta le colorazioni esistenti, con evidente alleggerimento dei carichi gravanti sulle strutture portanti. "Finalmente riapriamo la nostra chiesa – spiega il parroco don Marco Armillei – e ci riappropriamo di questo luogo identitario per la comunità bastiola che, grazie a parte dell’8x1000, è stato messo in sicurezza e rinnovato".