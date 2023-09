Festa per la Ciabatti "La scuola del quartiere è tornata solida e bella" Tre milioni di lavori

E’ proprio bella l’elementare Ciabatti, dove questa mattina ripartono le lezioni. Con le sue aule spaziose e luminosissime, i servizi igienici e gli impianti di illuminazione nuovi di zecca viene voglia anche ai grandi di tornare in classe. Ieri Porta Pesa, dove sventolavano tante bandierine con il tricolore, era in festa per l’inaugurazione della scuola del quartiere, che dopo importanti lavori di ristrutturazione è pronta a tagliare il nastro dell’anno scolastico 2023-2024. Presenti i sottosegretari Paola Frassinetti (ministero dell’Istruzione e del Merito) e Emanuele Prisco ( ministero dell’Interno), la governatrice Donatella Tesei, il sindaco Andrea Romizi, il vicesindaco Gianluca Tuteri, il dirigente del Comprensivo Perugia 2 Luca Arcese, il prefetto Armando Gradone, il questore Giuseppe Bellassai e il parroco di Monteluce che ha bendetto gli alunni, le famiglie e chi dentro la scuola ci lavora, auspicando "un’alleanza educativa tra genitori e mondo dell’istruzione".

"Sull’immobile, edificato negli anni ’30 in stile razionalista, senza snaturare la sobrietà dell’impianto – riassume l’ingegnere Monia Benincasa – è stato effettuato un intervento di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo con un investimento di quasi tre milioni. "Vedere la scuola dopo alcuni anni di lavori restituita alla comunità – osserva la Tesei – rappresenta un momento bello ed emozionante. La struttura è sicura ed accogliente; ora spetta a noi tutti, facendo squadra, riempirla di contenuti". Anche Tuteri ha rimarcato la necessità "di un’alleanza educativa, determinante per lo sviluppo dei ragazzi. In questo contesto la scuola elementare rappresenta l’ultimo baluardo dell’educazione del bambino perché è in questa fase che si sviluppano i sentimenti. Il vicesindaco ha rivolto un monito: guai ai genitori che denigrano agli occhi dei bambini i loro insegnanti, perché ciò produce danni permanenti, psicosi e tanto altro".

"Ci tenevo ad essere qui – dice Frassinetti – perché ritengo la ristrutturazione di questa opera d’arte, come è l’edificio, un esempio di buona politica e di buona amministrazione". Il primo cittadino ha ricordato come "a fianco di progetti di restauro, siano in corso anche cantieri per costruire nuovi plessi, come Ponte Pattoli, San Martino in Campo, Case Bruciate. Sulla Ciabatti - conclude Romizi - è stato fatto un intervento alla radice e non soltanto estetico, che ha consentito di ammodernare una struttura datata rendendola sicura e consona all’uso". Applausi, e poi un piccolo tour all’interno dell’edificio e nel cortile, coi bambini che saltavano da un’aula all’altra. Felicissimo il sindaco: "Nessuna delle tante inaugurazioni di questi anni è stata “di popolo” come quella odierna, a testimonianza dell’attaccamento dei perugini a questa scuola".

Silvia Angelici