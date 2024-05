Festa in Umbria Torna “Buongiorno Ceramica“

Un week-end per esplorare e festeggiare la ricchezza dell’immenso patrimonio artistico e culturale di una gloriosa tradizione, antica e al tempo stesso contemporanea. Sabato e domenica torna per la decima edizione “Buongiorno Ceramica“, manifestazione nazionale alla quale l’Umbria aderisce con entusiasmo con le sue città. Dedicata alla ceramica artistica e artigianale Made in Italy, la kermesse offre tantissime iniziative aperte a tutti.

A Deruta, il ricco programma si concentra in particolare su due eventi. Sabato alle 17 si inaugura al Museo Regionale della Ceramica la mostra di Ioana Sisea “Le Avventure dell’Orso Lache e dei suoi Amici“ (foto sopra): piccole opere, in ceramica e smalto, con orsi che interagiscono con donne seminude in micro-narrazioni espresse sotto forma di satira della contemporaneità ispirata alla storia della Romania comunista (da vedere fino al 28 luglio). Domenica alle 18.30 a Il Granaio in Piazza Cavour sarà poi la volta di “Incontrinterra”, esposizione collettiva di pezzi rappresentativi dei Comuni che fanno parte della Strada della Ceramica in Umbria, per indagare le prospettive e le visioni contemporanee di una selezione di artisti e designer. In programma anche laboratori, dimostrazioni ceramiche, presentazioni in tutto il centro storico.

C’è poi Città di Castello con l’evento “Buongiorno Ceramica, il caffè è servito“: un’ esposizione di tazzine da caffè in stile vintage e contemporaneo che abbelliranno le vetrine dei bar. Realizzate da 20 artisti del territorio sono protagoniste di “Tazzinart”, fino al 16 giugno. Sarà anche possibile visitare le botteghe, le aziende e gli atelier d’artista insieme a varie iniziative collaterali come la mostra “Sciamani” di Luca Baldelli nell’atrio del Comune e “Tra le Nuvole” dialogo tra le ceramiche di Fanette Cardinali e la Tipografia Grifani Donati.

Gualdo Tadino aderisce alla manifestazione con “Le mani in pasta!“, un laboratorio di ceramica che coinvolge anche i più piccoli, oltre alla possibilità, sempre sabato e domenica, di ammirare le ceramiche artistiche che fanno parte del progetto “museo diffuso della ceramica” e che comprende la sezione ceramica del Museo Civico Rocca Flea, il Museo della Ceramica Casa Cajani e il Museo Opificio Rubboli. Chiude il viaggio umbro Gubbio con “Brocche d’Autore“, un’esposizione aperta già dall’11 maggio al Museo Brocche d’Autore del Centro Espositivo I Ceri - Enjoy and Share. Inoltre, sabato il Museo Civico Palazzo dei Consoli aprirà le sue porte al pubblico con una visita guidata in due turni alla scoperta della collezione ceramica del Museo, che illustra la storia della maiolica eugubina dal Medioevo al ’900.

Sofia Coletti