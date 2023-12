’Festa d’inverno’. Musica e mostre animano la città

TODI – Prima edizione a Todi della "Festa d’Inverno. Incontri e Racconti", una nuova manifestazione che va ad occupare il periodo tra l’anno che termina e quello che inizia. Non singoli eventi, ma un mini cartellone costruito per offrire a quanti sono in città tra Natale e l’anno nuovo. Si parte il 28 dicembre al Teatro del Nido dell’Aquila (ore 21), in collaborazione con Moon in June, con "JP & the Soul Voices", un gruppo gospel della Florida composto da quattro voci. In programma altri due concerti, un balletto e una rappresentazione musical-teatrale. Tra Natale e Capodanno sono in programma anche altre iniziative, tra le quali le mostre di Nino Cordio al Nido dell’Aquila, Ugo Serafini alla Sala delle Pietre, Maria Rubtsova in Via della Misericordia e quelle dei presepisti e artisti tuderti nella chiesa di San Silvestro.