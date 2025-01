Festa di San Valentino. Gli appuntamenti

TERNI La Diocesi celebra la festa di San Valentino, primo vescovo di Terni e patrono della città. Le manifestazioni saranno aperte domani alle 18.30 con la Rievocazione storica del martirio di San Valentino alla Basilica del Santo. Tra le iniziative principali, sabato 8 febbraio alle 19 il pellegrinaggio per il trasferimento dell’urna di San Valentino dalla Basilica in Cattedrale; domenica 9 febbraio alle 10 in Duomo la festa diocesana di San Valentino con il pontificale presieduto dal vescovo Francesco Soddu, quindi la tradizionale processione cittadina per il rientro dell’urna del santo nella Basilica di San Valentino, che transiterà lungo le vie della città. Il 14 febbraio, giorno del patrono, sarà celebrata la Festa di San Valentino nella Basilica del Santo alle 11. Il tradizionale appuntamento per i fidanzati sarà domenica 16 febbraio con la celebrazione della Festa della Promessa nella basilica di San Valentino alle 11, alla quale parteciperanno circa 40 coppie di fidanzati che si sposeranno entro l’anno provenienti da varie parti d’Italia. "Nel tema scelto quest’anno “nel Giubileo pellegrini di speranza con San Valentino”– spiega il vescovo – è racchiuso il messaggio cristiano per un percorso di vita, che ha attinenza con il cuore e con l’amore e che per i cristiani vanno molto più in là degli eventi di folklore, aprendosi a quell’amore vero e autentico che promuove le persone, che non esclude nessuno".