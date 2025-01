Festa della Madonna del Pianto. Viabilità modificata in via Garibaldi

FOLIGNO - Sarà modificata la viabilità in via Garibaldi domenica prossima, in occasione dello svolgimento della festività religiosa della Madonna del Pianto nella chiesa di S. Agostino, considerata la presenza di operatori commerciali, anche con la vendita delle arance. Verrà quindi anticipato l’orario della Zona a Traffico Limitato di via Garibaldi dalle 07,30, eccetto i veicoli dei residenti nell’ambito delle zone interessate dal divieto, i veicoli adibiti a servizi pubblici in genere, i mezzi di pronto intervento e pronto soccorso, i mezzi di polizia, i veicoli adibiti al trasporto dei portatori di handicap ed i veicoli utilizzati dagli operatori di commercio su aree pubbliche autorizzati ad esercitare in occasione della manifestazione. E’ temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Garibaldi, ambo i lati, fatti salvi ovviamente i tratti della via ove risulta comunque già vigente tale tipologia di divieto e in Piazza Garibaldi dalle 6 alle 22.