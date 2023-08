Festa della Consolazione a Todi: Fede e Cultura

La tradizionale Festa della Consolazione, e il Festival di Musica Sacra sono pronti a illuminare la città con una nutrita serie di eventi religiosi, culturali e di intrattenimento. Una celebrazione di fede, ma anche di tradizione, arte e comunità che il nuovo consiglio direttivo di Etab, guidato da Leonardo Mallozzi, intende confermare e potenziare. Dal 5 al 10 settembre agli eventi religiosi di significato, che uniranno i fedeli in momenti di preghiera e riflessione, si uniranno concerti di elevato livello culturale, dove artisti di fama internazionale si esibiranno per regalare al pubblico importanti esperienze musicali.

Attesi, come da tradizione, il concorso fotografico, giunto all’undicesima edizione (nella foto lo scatto vincitore dell’edizione 202o) e quello di poesia - alla nona - che sollecitano partecipanti di ogni età a condividere i propri talenti. Il clou sarà l’8 settembre, con una suggestiva esibizione della banda musicale di Massa Martana subito dopo la messa. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30 la Compagnia Medievale di Todi coinvolgerà le famiglie in un affascinante evento per immergersi nell’atmosfera del passato. Il Festival di Musica Sacra sarà diretto dal talentuoso Maestro Emiliano Leonardi, insieme a Mons. Vincenzo De Gregorio, Direttore del Pontificio Istituto di Musica Sacra, garantendo uno spettacolo di altissimo livello che unisce la sacralità dell’arte musicale alla fede. A curare, invece, "gli spari d’archibugio", l’8 settembre, sarà la ditta Pietro Poleggi di Canepina.

S.F.