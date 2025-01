Festa del patrono San Feliciano. I parcheggi saranno gratuiti

FOLIGNO - Parcheggi gratuiti, domani e sabato, in occasione della festa del Patrono, San Feliciano e della fiera. Lo prevede l’ordinanza comunale che consente di parcheggiare gratuitamente negli spazi, gestiti direttamente dal Comune, dalle 17 alle 20. Si ricorda che domenica 26, come per le altre domeniche, non è previsto il pagamento nei parcheggi con le strisce blu. Quello di questo sgravio è un provvedimento che va avanti da dicembre ed è molto difeso dalla Confcommercio locale, che lo ritiene un modo di incentivare i folignati a frequentare il centro storico, sia per lo shopping che per la movida dell’aperitivo. Stando alle prime reazioni, il parere dei folignati e dei frequentatori del centro storico è senza dubbio positivo. Intanto oggi, sul fronte delle celebrazioni religiose, alle 18 i primi vespri celebrati dal vescovo di Todi - Orvieto, Gualtiero Sigismondi.