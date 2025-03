Festa coi colori d’Irlanda al Pozzo di San Patrizio

ORVIETO Caccia al tesoro nel Pozzo di San Patrizio, tornato a tingersi di verde per il Saint Patrick’s Day. Per tutta la settimana rimane illuminato con i colori dell’Irlanda, di cui si festeggia il Patrono. Un verde che quest’anno parla anche di ambiente e sostenibilità con le iniziative del weekend non solo legate al Saint Patrick’s Day.

Venerdì si è celebrata la Giornata mondiale dell’Acqua con l’esposizione della moneta celebrativa della realizzazione del Pozzo di San Patrizio, ideata da Benvenuto Cellini e coniata nel 1534, anno della morte di Papa Clemente VII che aveva ordinato l’imponente opera di ingegneria idraulica costruita da Antonio da Sangallo il Giovane. Da lì anche un itinerario sui luoghi dell’acqua sulla Rupe fino al Pozzo della Cava dove gli studenti del Liceo artistico hanno realizzato l’installazione “Rabdomante“. La mostra all’interno del Pozzo sarà visibile fino a domenica 30 marzo.

Per festeggiare il Saint Patrick’s Day, invece, Coopculture sabato ha proposto alle famiglie l’attività "Caccia al verde", una divertente caccia al tesoro per scoprire storie e aneddoti legati al Pozzo.