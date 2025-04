Ferro di Cavallo in giallo Gruppo di lettura: "Condivisione, divertimento e scoperta"

Nasce “Ferro di Cavallo in Giallo”, un nuovo gruppo di lettura che promette di coinvolgere appassionati di libri di tutte le età in un viaggio tra pagine, storie e autori indimenticabili. Il primo appuntamento è fissato per martedì 8 alle 21 nella sede del Centro socio culturale, via Gregorovius 11. Un’occasione per immergersi nel mondo del giallo, partendo da uno dei maestri della narrativa italiana: Andrea Camilleri.

Il libro scelto per l’incontro è “La forma dell’Acqua”, il primo romanzo della celebre serie del Commissario Montalbano, un’opera che ha conquistato generazioni di lettori e che continua a emozionare con la sua scrittura coinvolgente e i suoi personaggi indimenticabili. "Condivisione, divertimento e scoperta sono le parole chiave di questa iniziativa. Dopo aver letto il libro, i partecipanti potranno incontrarsi per scambiare impressioni, citazioni ed emozioni, arricchendo così la propria esperienza di lettura.

Il gruppo - spiegano gli organizzatori - sarà guidato da Lorella Marini e Rita Boini, esperte nell’animazione di gruppi di lettura, che sapranno creare un’atmosfera accogliente e stimolante, dove ognuno potrà esprimersi liberamente e contribuire alla scelta dei prossimi titoli e autori da esplorare insieme. “Ferro di Cavallo in Giallo” non è solo un gruppo di lettura, ma un’opportunità per vivere la lettura in modo nuovo, trasformandola in un momento di incontro e crescita collettiva. L’obiettivo è quello di promuovere un approccio divertente e conviviale alla lettura, che possa diventare un appuntamento fisso per la comunità, un’occasione per scoprire nuovi autori, condividere passioni e costruire legami".