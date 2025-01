"Fermiamo le guerre". Presentata una mozione. Pressing sulle istituzioni

"Che l’Italia si adoperi per il cessate il fuoco immediato in Ucraina e Medio Oriente e, a tale scopo, cessi di alimentare la guerra fornendo armi e munizioni". Chiede questo – facendo pressione sulle istituzioni nazionali – la mozione da presentare nei consigli comunali dell’Umbria, predisposta nell’ambito della campagna “ La Casa Brucia“, promossa a livello regionale dall’associazione Umbrialeft e dall’associazione Il coraggio della pace - Disarma. L’iniziativa è stata presentata in Provincia moderata da Stefano Vinti di Umbrialeft.