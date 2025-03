Fere contro la Spal senza Capuano. Sfida “a distanza“ con l’Entella

Serata tutta da vivere, con le due big in contemporanea che sfidano team assetati. I rossoverdi cercano a Ferrara la quinta vittoria consecutiva. La Virtus Entella, in casa, è attesa dall’insidia-derby con il Sestri Levante. La Ternana deve fare i conti con l’assenza del proprio capitano, regista della difesa: "Capuano ha avuto un risentimento dopo la partita di martedì scorso – spiega Ignazio Abate – e non vogliamo rischiarlo, per averlo al top contro il Perugia. Per il testo stiamo bene. Giovedì ho dato un giorno di riposo alla squadra, poi ci sono stati due validi allenamenti. È la terza partita in una settimana, ma siamo pronti".

Nel secondo tempo di Rimini e contro il Sestri è sembrata mancare un po’ di brillantezza: "Non si può essere sempre al top fisicamente e in questa parte finale vale per tutte le squadre. Dovremmo divertirci e gestire la palla in modo più pulito come sappiamo fare, per trovare la giocata giusta e riaggredire. Invece, la troppa fretta ci porta a correre a vuoto e si abbassa il livello fisico".

La sostituzione di Capuano: "Sono tranquillo. I ragazzi mi danno la possibilità di adottare varie soluzioni ed è un vantaggio. So già come ci proporremo".

La partita e la lotta al vertice: "Anche la Spal ha una rosa di livello e una piazza molto importante. Aggiungerà tutta la grinta possibile alla qualità dei suoi forti calciatori. E in questa fase non ci sono differenze con le squadre che lottano in bassa classifica. Siamo in un bel momento e dobbiamo pensare a noi stessi, esprimendo la nostra identità per vincere la partita, senza guardare al risultato della Virtus Entella. Sia noi che loro stiamo facendo un campionato strepitoso a ritmi altissimi. Avrà la meglio chi manterrà maggiore continuità a livello mentale".

Domenica prossima il derby: "Non ci pensiamo. Ora sento soltanto i brividi per la partita con la Spal. Spero di averne anche più forti per sentire la squadra a livello emotivo, perché quando accade arriva sempre qualcosa di positivo. Sono certo che la prossima settimana vedrò un Liberati pieno come non l’ho mai visto. Mi auguro con tutto il cuore – conclude Abate – di poter regalare una soddisfazione a questa città".

Oltre a Capuano, Romeo, Damiani e Krastev, è indisponibile lo squalificato Aloi. Per la sostituzione di Capuano sono in lizza Maestrelli e Fazzi. È comunque da valutare se la difesa sarà a 3 o a 4. In mediana tornerà de Boer. Ballottaggio Donati-Vallocchia sulla trequarti. Francesco Baldini, tecnico della Spal, non avrà il portiere Galeotti e l’attaccante esterno Parigini, squalificati. Rientrano Mignanelli e Antenucci dopo il turno di stop.

COSÌ IN CAMPO. Stadio "Paolo Mazza" ore 20.30. SPAL (3-5-2): Meneghetti; Bruscagin, Nador, Fiordaliso; Iglio, Zammarini, Radrezza, Paghera, Mignanelli; Molina, Antenucci. All.: F.Baldini. TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Maestrelli, Tito; Corradini, de Boer; Donati, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate. Arbitro: Silvestri di Roma 1.