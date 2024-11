Ferdinandi: "La mia nuova Perugia". Sosta scontata, strade e aree verdi

Due ore di diretta su Instagram, chiamando gli assesssori uno a uno al suo fianco. Così Vittoria Ferdinandi ha illustrato il suo progetto a breve termine per cominciare a ridisegnare Perugia. Messe nel cassetto anche le elezioni regionali, sciolto il nodo della par condicio che ha limitato le comunicazioni, la sindaca è partita lancia in resta: "Ora – ha detto – non c’è più da vincere ma da convincere".

Primo punto: il tema della sosta. Insieme all’assesssore alla mobilità, Pierluigi Vossi, Ferdinandi ha annunciato che giovedì 28 saranno presentato le nuove tariffe scontate sui parcheggi, a partire da quello di piazzale Europa. Un modo per far risparmiare turisti e cittadini ma anche per scongiurare la sosta selvaggia sulla quale è è stato chiesto "un maggiore impegno alla Polizia municipale" perché "è impensabile e non più tollerabile vedere i marciapiedi di Perugia invasi dalle auto".

Di strade e marciapiedi ha parlato anche l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Zuccherini: "Lunedì (domani, ndr) arriverà il nuovo piano triennale, in un programma aperto sul quale abbiamo sentito i territori". Si parte da Ponte D’Oddi e San Marco, poi gli interventi riguarderanno viale Centova, via Annibale Vecchi e via Mario Angeloni. Previsti anche il potenziamento dell’illuminazione, i lavori di messa in sicurezza delle frane e il rifacimento della biblioteca di Villa Urbani".

In questo contesto, il vicesindaco Marco Pierini ha sottolineato "il nuovo corso di Palazzo della Penna, luogo che sarà dedicato alle arti contemporanee con spazi riservati ai giovani artisti". Della situazione di ambiente, rifiuti e verde ha poi parlato David Grohmann: "Da luglio arriverà il servizio porta a porta a Ponte San Giovanni e sarà riattivato l’osservatorio. Ribadisco – ha spiegato l’assessore – lo stop a tutti i progetti che comportano un maggiore uso del territorio. Pianteremo nuovi alberi a Pila, Santa Sabina, nel parco Chico Mendes e in altre zone". L’obiettivo è quello della ’forestazione urbana’. Infine, Francesca Tizi ha comunicato che ad inizio settimana sarà consegnata la nuova scuola ’Valentini’.