Fentanyl trovato in dose di eroina, scatta l’allerta in Italia

Terni, 30 aprile 2024 – Scatta l’allarme in Italia per la “droga degli zombie”. Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (News-D), coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga (Dpa) ha diffuso un allarme per la presenza di fentanyl – analgesico con una potenza di almeno 80 volte superiore a quella della morfina – riscontrata come sostanza da taglio in una dose di eroina. Il campione è stato trovato durante un controllo su utente del Sert di Terni.

È la prima volta che viene accertata la presenza di fentanyl nell’eroina in Italia. In raccordo con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, è stato, quindi, attivato il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di questo oppioide sintetico che prevede l'invio dell'allerta a tutte le forze di polizia e a tutte le amministrazioni.

Una nota del ministero della Salute firmata dal direttore alla prevenzione Francesco Vaia è stata inviata alle Regioni. La nota chiede agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di diramare le informazioni con urgenza ai Dipartimenti per le dipendenze e dei Servizi pubblici per le dipendenze (SerD) delle Aassll, e alle Comunità terapeutiche e al personale socio-sanitario delle per “informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute”.