Federico Guglielmo Grillo stroncato nel sonno da un malore

"Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Con grande tristezza, oggi ci uniamo nel ricordo di Federico, uno dei talenti più straordinari che l’Orvieto Basket abbia mai avuto il privilegio di vedere in campo". Così l’associazione sportiva ricorda Federico Guglielmo Grillo, deceduto nel sonno a 39 anni. A stroncarne l’esistenza in maniera così prematura sarebbe stato un malore cardiaco, un infarto. Questo è quello che emerge dai primi accertamenti.

"Non era solo un campione sul parquet, ma anche un amico leale – scrive ancora l’Orvieto Basket –. L a sua presenza, il suo sorriso e la sua capacità di ispirare non saranno mai dimenticati . Il suo ricordo continuerà a vivere in ogni tiro, in ogni allenamento, in ogni momento in cui ci riuniamo per celebrare lo sport che lui amava tanto. Federico, sarai sempre con noi". Federico Guglielmo Grillo, dopo un’intensa carriera sportiva, aveva intrapreso una nuova avventura, cimentandosi come attore.