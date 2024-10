Federico Burdisso a Gubbio. Si prepara alle Olimpiadi

Che la piscina comunale potesse avere potenzialità importanti lo si era capito già lo scorso agosto, quando alla presentazione dell’edizione 2024 di Tvn Camp l’ideatore Simone Palombi aveva parlato di grande ambizione nel poter aumentare l’attrattività di Gubbio anche da un punto di vista sportivo. È arrivata ieri l’ufficialità di una prima conferma di questa intenzione, perché il nuotatore Federico Burdisso ha scelto la città eugubina per prepararsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Alla conferenza stampa di presentazione c’erano il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo, il presidente Fin Umbria Mario Provvidenza, il presidente di Azzurra Antonello Volpi, Simone Palombi e Federico Burdisso, arrivato in città da pochi giorni. "Durante la prima settimana dell’ultimo Tvn Camp – ha spiegato Palombi – abbiamo parlato con Federico di un possibile ritorno insieme per preparare Los Angeles 2028; ha fatto un giro della città che gli è subito piaciuta. Si è preso allora qualche giorno per meditare e mi ha poi comunicato la sua scelta: sono felice e siamo felici. Sono sicuro che Gubbio sia il posto giusto per il suo rilancio e per prepararsi al meglio per le gare più importanti".

Per la città si tratta di una sfida e di un’opportunità di grande livello, come sottolinea l’assessore Colaiacovo: "La presenza di un atleta del suo calibro dà un ulteriore spinta al progetto di rendere la città un centro natatorio di livello e di riferimento nazionale. Il calore delle persone, la qualità della vita, il senso di appartenenza e accoglienza degli eugubini, ne sono certa, faranno il resto". Sia il presidente Provvidenza sia Volpi hanno sottolineato come l’arrivo del giovane Burdisso e del suo allenatore sia un "segno tangibile della qualità della vita in città e della bontà delle sue strutture". Proprio questo può essere un tema importante, perché l’impianto esterno di via Leonardo da Vinci potrebbe essere migliorato per renderlo fruibile anche d’inverno.

Federico Minelli