Federciclismo, Terni ora ha un suo comitato

Anche la provincia di Terni avrà il suo comitato di Federciclismo: a presiederlo Valentino Adriani. Ad annunciarlo è il Comitato regionale dell’Umbria: "La provincia di Terni non avrà più un semplice delegato a guidare tutte le realtà associative presenti nel territorio". La Federazione ciclistica italiana, infatti, ha reso alla provincia un proprio Comitato così come già previsto a Perugia. Si sono, quindi, svolte le procedure di rito elettive nella sede “Sport e Salute“ di Terni che hanno portato alla nomina di un presidente provinciale, quattro consiglieri provinciali e un delegato per gli affiliati. "La Fci è orgogliosa di riconsegnare a questo bel territorio una struttura provinciale formata da persone di elevate competenze tecniche e comprovate capacità personali", affermano il presidente regionale Roberto Cocchieri e il vicepresidente Regionale Ernelio Massarucci. "Saremo il primario e fondamentale strumento di sostegno, supporto, formazione e tutela di ogni associazione sportiva affiliata. Queste funzioni possono solo essere rese fattuali con un continuo ed attento ascolto delle istanze di ogni società e con una generosa disponibilità a camminare al fianco ed avanti a quest’ultime", ha detto il presidente.

Oltre ad Adriani, sono stati eletti: Maila Castiglione, Simone Grilli, Matteo Grillo, Giorgio Roselli come consiglieri. Delegato in rappresentanza degli affiliati è stato nominato Ernelio Massarucci.