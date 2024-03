’Far away’: Filippo Timi & il quartetto di Cisi a San Francesco al Prato

Un viaggio di parole e musica sul tema della lontananza con un artista amatissimo come l’attore perugino Filippo Timi e il quartetto jazz del compositore e sassofonista Emanuele Cisi (insieme nella foto) con Eleonora Strino alla chitarra, Marco Micheli al basso elettrico ed Enzo Zirilli alla batteria.

Promette scintille “Far away“, attesissimo spettacolo in scena questa sera alle 21 all’Auditorium San Francesco al Prato nell’ambito della stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti (biglietti su TicketItalia e TicketOne). Il progetto musicale – “Far away”, uscito lo scorso mese di settembre, è il nuovo album di Emanuele Cisi, pluripremiato compositore e sassofonista dalla carriera internazionale, che ha voluto accanto a sé uno dei più grandi artisti italiani: lo scrittore, attore e regista Filippo Timi. "Il cuore del progetto sta nell’idea del viaggio, del conoscere se stessi in mezzo a un percorso, in mare aperto, lontano dalle rive" racconta Timi che che sulle musiche di Cisi ha scritti monologhi e testi poetici, scandendo gli umori e i vari significati della lontananza.