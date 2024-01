Fantasy Dinner, i fondi al progetto ’Con le famiglie’

FOLIGNO - Saranno destinati al progetto "Con le famiglie" della Fondazione Valter Baldaccini i 2.500 euro raccolti dall’associazione Amici di Spello e i Custodi di Dramar durante la Fantasy Dinner, la serata tra fantasy e solidarietà organizzata lo scorso 2 dicembre nello spazio della Pro Loco di Cantalupo di Bevagna. "Questa è stata la prima esperienza per la maggior parte degli organizzatori – ha commentato Sara Ortolani, socia dell’associazione Amici di Spello e organizzatrice della serata - e ne siamo rimasti entusiasti. Una cosa ci ha lasciato piacevolmente sorpresi: la voglia da parte di tantissime persone di mettersi in gioco per il piacere di lavorare insieme e contribuire a una giusta causa. Questo ci ha insegnato che i mondi più diversi possono incontrarsi, dove in palio c’è un bene più grande". "Il clima di amicizia, spensieratezza e gioia che si è respirato durante la cena è raro e autentico e non possiamo far altro che ringraziare di cuore gli Amici di Spello e I Custodi di Dramar per averci coinvolto e per aver pensato di supportare le famiglie più vulnerabili del nostro territorio" ha aggiunto Beatrice Baldaccini, presidente della Fondazione Valter Baldaccini. I fondi raccolti saranno dedicati all’intervento che la Fondazione porta avanti, insieme alle professioniste del Consultorio Foligno Subasio e della Cooperativa sociale La Tenda, per sostenere i genitori e i bambini e le bambine delle famiglie fragili del territorio. "Sono più di trenta le famiglie che abbiamo incontrato in questi anni – ha spiegato Beatrice Baldaccini -. Alcune stanno attraversando un momento di difficoltà, altre invece hanno storie più complesse. L’intervento delle educatrici serve per dare ai genitori un aiuto concreto".