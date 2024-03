Family park dell’Umbria. Tra le tante sorprese riapre il Rettilario

Immersa nel verde, sospesa tra un passato all’avanguardia, in quanto antesignana dei Parchi divertimento, e un futuro tutto da scrivere, c’è Città della Domenica, a Perugia. "In questi giorni di festa - conferma il direttore Alessandro Guidi – è stata presa d’assalto dai tantissime famiglie. Anche quest’anno abbiamo pensato di rendere valido fino a novembre, quindi per l’intera stagione, il biglietto acquistato, così da poter tornare più volte nel primo family park dell’Umbria. Non ci sono percorsi obbligati ma non si può andar via da Città della Domenica senza aver visitato il Rettilario".