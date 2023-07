Famiglie straniere acquistano case in Umbria, l'analisi di Kìron Partner

Crescono le famiglie straniere che comprano casa, ma la maggior parte della richiesta resta quella degli umbri. A rivelarlo è Kìron Partner (Ufficio Studi tecnocasa) che ha analizzato le caratteristiche di coloro che si muovono sul mercato del credito in un contesto economico in evoluzione.

In Umbria, dunque, vengono finanziati principalmente cittadini italiani: infatti il 63,5% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana, ma stanno aumentando le percentuali degli stranieri. Attualmente quasi il 23,9% è rappresentato da cittadini europei e 12,6% è rappresentato da immigrati extra-europei.

Le nazionalità più rappresentate sono quelle rumena, albanese e moldava, mentre la maggior parte dei non europei proviene dall’Asia, seguiti a brevissima distanza dai latinoamericani e dagli africani. L’età media di chi ha sottoscritto un mutuo in Umbria nel 2022 è 39,7 anni. L’analisi per fasce d’età mostra che il 36,7% della popolazione ricade nella fascia più bassa, 18- 34 anni; il 32,5% ha un’età compresa tra 35 e 44 anni; il 20,4% ricade nei 45 - 54 anni; il 9,7% si colloca nella fascia 55 - 64 anni; lo 0,7% ricade nella fascia più alta, 65 ed oltre. Dall’analisi della professione del mutuatario emerge inoltre che la sicurezza economica è tra gli elementi fondamentali richiesti dagli istituti di credito per erogare un finanziamento. Tale caratteristica identifica l’83,6% del campione (dipendenti a tempo indeterminato e pensionati), a fronte del 7,6% di chi ha un contratto di lavoro flessibile (liberi professionistilavoratori autonomi e titolari d’azienda) e del 5,5% di lavoratori a tempo determinato. Tutto questo a fronte di un calo della domanda: e famiglie umbre hanno infatti ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 114,9 milioni di euro nell’ultimo trimestre del 2022 con una diminuzione del 22,4%, per un controvalore di -33,2 milioni.