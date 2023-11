Famiglia dei Santubaldari, rinnovato il direttivo. Ubaldo Minelli presidente

GUBBIO – La Famiglia dei Santubaldari rinnova il proprio consiglio direttivo. Domenica scorsa, 19 novembre, ceraioli ed ex ceraioli hanno espresso le proprie preferenze per la composizione dell’organo maggiore della propria Famiglia. Il Consiglio si è poi riunito nella seduta di giovedì 23 novembre 2023 ed ha eletto, all’unanimità e per acclamazione, quale Presidente per il quadriennio 20242027, Ubaldo Minelli. Si tratta dell’ennesima conferma per l’avvocato eugubino, sinonimo di una presidenza ben eseguita nei precedenti mandati, mirata a preservare i valori della Festa dei Ceri. Nell’occasione sono stati anche eletti il vice presidente Francesco Garofoli, il coordinatore dei rapporti istituzionali Giuseppe Lunani, il segretario Giampaolo Angeloni e l’economo Michele Pauselli, tutti ovviamente facenti parte del Consiglio. Gli altri consiglieri sono: Diego Angeloni, Giuseppe Barbetti, Luca Belardi, Diego Bellucci, Simone Casagrande, Francesco Coldagelli, Matteo Fumanti, Maurizio Fumanti, Gaggiotti Danilo, Riccardo Lilli, Martiri Michele, Nuti Massimo, Claudio Pascolini, Piccotti Gian Marco, Claudio Pierotti, Lucio Pierotti, Piero Poggi, Stefano Radicchi, Matteo Tasso, Osvaldo Tironzelli, Traversini Stefano, Matteo Vinti, Luigi Vispi.