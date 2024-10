Facilitatori digitali, che successo! Utenti in vertiginoso aumento

CITTÀ DI CASTELLO - “Facilitatori digitali“ a disposizione di cittadini e utenti: numeri in crescita. I DigiPass della zona sociale 1 dell’Altotevere, nella nuova veste di “Punti Digitale Facile“, hanno registrato da inizio 2024 un + 1.400 ingressi con circa 2.200 servizi erogati gratuitamente alla popolazione, concorrendo di fatto all’accessibilità al digitale da parte di tutti i cittadini. Nel 2023 gli sportelli DigiPass dei comuni di Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Citerna e Montone sono entrati nella rete nazionale con un progetto che supporta le fasce della popolazione più esposte ai rischi del digital divide culturale. Nelle ultime settimane il personale a disposizione (nella sede della biblioteca) ha fornito un supporto per la compilazione delle cartelle Tari 2023 ad oltre 150 utenti. A breve, verranno avviati i nuovi corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale rivolti ai cittadini: nelle prime edizioni sono stati trattati argomenti come la messaggistica istantanea, le App l’elaborazione di testi e l’utilizzo di fogli di calcolo o l’accesso ai siti della pubblica amministrazione.