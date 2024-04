Fa esplodere un maxi-petardo. Nei guai 35enne

ASSISI – Fa esplodere un potente petardo per strada, scatta l’allarme: gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno denunciato un trentacinquenne trovato in possesso di artifici pirotecnici senza licenza. Per lui è scattato anche il ritiro di armi, munizioni e licenze regolarmente detenute. L’uomo, in una strada di Bastia Umbra ha fatto esplodere un ordigno pirotecnico di elevata potenza che ha provocato un forte boato. Situazione che ha allarmato un cittadino che ha allertato i poliziotti del Commissariato di Assisi. Sentito in merito dagli agenti, il testimone ha riferito di aver notato l’uomo che, dopo aver accostato il proprio veicolo lungo la via, ha posizionato e fatto esplodere l’artificio pirotecnico sulla strada, per poi ripartire velocemente. Grazie alle informazioni acquisite e agli accertamenti effettuati, il personale del Commissariato è riuscito a risalire all’identità dell’uomo.