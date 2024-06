Ex Fcu, avviati i cantieri alla stazione

TODI – In attesa che sia di nuovo percorribile la linea Fcu – il completamento dell’armamento nella tratta Perugia-Terni è previsto entro dicembre – procedono, come da programma, i lavori di ristrutturazione degli edifici dell’ex Ferrovia Centrale Umbra con un investimento di quasi 3 milioni di euro. La stazione di Ponterio, l’ex dormitorio ferroviario e la stazione di Rosceto sono stati finanziati, infatti, con fondi Pinqua (Piano innovativo per la qualità abitativa), fondi destinati alla riqualificazione funzionale, appunto, degli immobili.

Il primo a essere partito è stato il cantiere della stazione di Ponterio (1,3 milioni) nella quale, oltre alla sala d’attesa, si stanno ricavando spazi da destinare a social housing e associazioni locali e culturali. In fase avanzata di consolidamento la stazione di Rosceto (615 mila euro),dove si sta realizzando la sala d’attesa, un punto di ospitalità e degli spazi di social housing. Avviata da ultimo la cantierizzazione dell’ex Dormitorio di Ponterio (905 mila euro), interessato da lavori di consolidamento preliminari alla sua trasformazione in social housing. "Nella stazione di Ponterio – afferma l’assessore regionale Enrico Melasecche- è stata portata a termine da qualche mese l’opera di disboscamento, cui è seguito il passaggio del treno-cantiere della Salcef, impresa aggiudicataria della gara indetta da Rfi, che ha sostituito il vecchio armamento ferroviario con il nuovo UNI60 dalle caratteristiche molto più robuste e di durata di gran lunga maggiore. Il binario speciale sarà in grado di sostenere il peso dei nuovi treni elettrici che intendiamo mettere in circolazione dal 2026 in poi". Susi Felceti