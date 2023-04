Ex Fabbrica d’Armi, il concorso per tredici nuove assunzioni

Tredici assunzioni al Pmal, l’ex Fabbrica d’Armi. Lo annuncia il deputato Walter Verini (Pd): "Il concorso del Ministero della Difesa per il reclutamento di dirigenti e di personale tecnico che partirà nei prossimi giorni consentirà di allargare l’organico di 13 unità anche per il Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni. Finalmente, verrebbe da dire". "Va detto subito e con chiarezza che si tratta solo di un primo passo per il rilancio della Fabbrica d’Armi di Terni.Numeri così esigui non consentono certamente di soddisfare le esigenze del Polo e di una struttura che ha necessità di una collocazione strategica ben diversa da quella che ha attualmente. Occorre ridare prospettive e ruolo alla struttura, e le funzioni che merita. Il concorso è solo un primo passo sul quale anche noi abbiamo lavorato da tempo, sia localmente e sia nazionalmente, anche sulla spinta di Rsu e sindacati". "Servono investimenti ad hoc, serve una maggiore qualificazione del personale che nel tempo è venuta meno causa pensionamenti e dismissioni – continua Verini –, serve una pianta organica tecnica e amministrativa all’altezza dei compiti che il Ministero della Difesa dovrebbe affidare senza ulteriori tentennamenti. Per quanto ci riguarda pensiamo che il Polo abbia un futuro e che vada costruito con scelte conseguenti da parte del Ministero della Difesa. Incalzeremo il ministro Crosetto perché lavori a questi obiettivi e a un rilancio innovativo del Polo".