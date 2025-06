Ex Essiccatoio di Casalina polo per ricerca e agricoltura

DERUTA - Si è svolta ieri l’inaugurazione dell’Ex Essiccatoio di Casalina, un edificio storico di grande valore architettonico e culturale, ora restituito alla comunità grazie a un intervento di recupero e miglioramento sismico. L’edificio, situato nel Comune di Deruta, ha visto il suo pieno recupero grazie al progetto promosso dalla Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia, interamente finanziato con fondi pubblici post-sisma dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR Umbria), per un importo complessivo di 2.811.089,28 euro.

L’Ex Essiccatoio, un ex tabacchificio dei primi del Novecento, è stato trasformato in uno spazio multifunzionale, mantenendo intatti i tratti distintivi della sua architettura industriale storica. I lavori di recupero hanno previsto il consolidamento strutturale, il restauro conservativo e l’adeguamento impiantistico, rendendo l’edificio sicuro, accessibile e pronto ad ospitare attività di alta formazione, ricerca e imprenditoria.

L’inaugurazione si è aperta con l’accoglienza delle personalità e degli invitati, seguita dal taglio del nastro con la partecipazione del Magnifico Rettore UniPg, Maurizio Oliviero, dell’assessore all’agricoltura della Regione Umbria, Simona Meloni, del Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, assieme al vice presidente della Fondazione per l’istruzione agraria, Antonio Bartolini e al Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali UniPg, Gaetano Martino.