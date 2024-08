Ex Eni, approvato il progetto. In via Madonna dell’Olivo area polivalente e 20 posti auto

Dove c’era l’impianto di distribuzione di carburanti dell’Eni sorgeranno uno spazio polivalente attrezzato con verde, alberi, parchi e colonnine di ricarica, a disposizione dei cittadini e un parcheggio con 20 posti auto. Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il progetto preliminare e lo schema di convenzione relativi al recupero e alla riqualificazione dell’area di via Madonna dell’Olivo dopo anni di abbandono e di bonifica avviata nel 2005 e conclusasi nel 2022; attualmente è in corso il terzo monitoraggio nell’area esterna al sito. Da tempo (su sollecitazione dei residenti dell’area Madonna dell’Olivo) l’amministrazione si è interfacciata in più occasioni con l’Eni per portare avanti il progetto di un’area di parcheggio di 20 posti dotata di uno spazio attrezzato senza aggravio di risorse pubbliche. I lavori saranno a cura e spese dell’Eni e sono stati stimati in oltre 190 mila euro. Il contratto tra Comune ed Eni è definito “rent to buy” di durata ventennale con l’immediata concessione del godimento dell’immobile alla parte conduttrice, a fronte del pagamento di un canone e con diritto del Comune di Assisi di acquistarlo. "Le condizioni – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti - sono estremamente vantaggiose per l’Ente in quanto a fronte del trasferimento dell’area e delle relative opere realizzate viene richiesto il pagamento di un corrispettivo di riscatto totale di 10mila euro con pagamento in 20 rate annuali di 500. L’area sarà così acquisita dal Comune arricchita del progetto già realizzato e usufruibile dalla cittadinanza, non appena concluso, nell’estate 2025". Hanno preso la parola Antonio Frascarelli e Alberto Pettirossi che insieme a Daniela Fanelli fanno parte del Comitato locale che si impegnato per risolvere la vicenda.